Vreme: Delno jasno

Ljubljana, 25. decembra - Ponoči bo na severu in severovzhodu delno jasno, ponekod bo nastala megla. Drugod bo pretežno oblačno. Predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo v severnih krajih od -2 do 1, drugod od 4 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.