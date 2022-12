Curry brez tekem vsaj še dva tedna

New York, 25. decembra - Stephen Curry vsaj še dva tedna ne bo mogel igrati za branilce naslova prvaka v severnoameriški košarkarski ligi NBA, so sporočili iz njegove ekipe Golden State Warriors. Štirikratni prvak lige in najboljši igralec finalne serije prejšnje sezone od poškodbe leve rame 14. decembra ne igra. Iz Warriors poročajo, da se stanje izboljšuje.