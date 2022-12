Papež pred božičem obsodil pohlep

Vatikan, 24. decembra - Papež Frančišek je med današnjo zgodnjo polnočnico pred božičem obsodil pohlep, katerega glavne žrtve so po njegovih besedah šibki in revni. Maši v baziliki svetega Petra je po dveh božičih, ki so ju zaznamovali pandemični ukrepi, prisostvovalo 7000 vernikov, še dodatnih 3000 pa jih je obred spremljalo na Trgu svetega Petra.