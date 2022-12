Po petkovem streljanju v Parizu izbruhnili protesti.

Pariz, 24. decembra - Po petkovem streljanju v kurdskem kulturnem centru v Parizu, v katerem je 69-letni moški, ki se je kasneje označil za rasista, ubil tri ljudi, še štiri pa ranil, so na ulicah francoske prestolnice izbruhnili nasilni protesti. Protestniki so prevračali avtomobile, jih zažigali in metali predmete v policiste, ti pa so se odzvali s solzivcem.