Vreme: oblačno in megleno

V nedeljo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno lahko tudi rahlo rosilo. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od -1 do 5, ob morju okoli 8, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo v severnih in vzhodnih krajih nekaj sonca, drugod bo večinoma oblačno. Na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Toplo bo, pihal bo jugozahodni veter.

V noči na torek bo občasno rahlo deževalo v večjem delu Slovenije, v torek čez dan se bo od severa delno razjasnilo.

V sredo bo precej oblačno in nekoliko hladneje.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda priteka k nam dokaj topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo zmerno do pretežno oblačno vreme, oblaki bodo najgostejši ob severnem Jadranu.