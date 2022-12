Na območju Bohinja pogorela mansarda in ostrešje hiše

Bohinj, 24. decembra - Na območju Bohinja je v petek okoli 19.25 zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Več gasilskih enot je požar omejilo in pogasilo. Nihče ni bil poškodovan. Pogorel je mansardni del hiše in ostrešje. Po trenutnih podatkih naj bi zagorelo zaradi napake na električni napravi. Škode je za več 10.000 evrov, so za STA pojasnili na policiji.