Populacija polarnih medvedov v Kanadi strmo upada

Winnipeg, 24. decembra - Populacija polarnih medvedov v zahodnem delu Hudsonovega zaliva v Kanadi se je v samo zadnjih petih letih zmanjšala za 27 odstotkov, je razvidno iz poročila kanadske vlade. Leta 2016 je na območju živelo 842 medvedov, lani pa so jih tam našteli le še 618. Glavni dejavnik upada so bržkone podnebne spremembe, najbolj ogrožene pa so samice in mladiči.