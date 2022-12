Zambija ukinila smrtno kazen in dekriminalizirala obrekovanje predsednika

Lusaka, 24. decembra - Zambijske oblasti so v petek odpravile smrtno kazen in zakon o kaznivosti za kritike na račun predsednika države. Tamkajšnji aktivisti za pravice so odločitev pozdravili kot "velik mejnik". Odprava zakonov, ki izvirata še iz britanskega kolonialnega obdobja, je del predvolilnih obljub predsednika Hakainda Hichileme, ki je bil izvoljen avgusta lani.