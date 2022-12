Mufti Porić ob božičnih praznikih voščil Slovenski škofovski konferenci in vernikom

Ljubljana, 24. decembra - Mufti Islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić je ob božičnih praznikih kataloškim vernikom in Slovenski škofovski konferenci zaželel blagoslovljen božič ter obilo zdravja, sreče in miru. Kot je zapisal v voščilu, bo iztekajoče se leto zaznamovano kot leto dobrega sodelovanja med Katoliško cerkvijo in Islamsko skupnostjo v Sloveniji.