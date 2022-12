V Vicenzi razstava o ustvarjalcih večnega Egipta

Vicenza, 27. decembra - V baziliki Palladiana v Vicenzi so odprli razstavo Ustvarjalci večnega Egipta: Pisarji, obrtniki in delavci v službi faraona. Številni umetnostni kritiki so jo označili za eno najpomembnejših postavitev o starem Egiptu, kar jih je bilo kdaj organiziranih na mednarodni ravni.