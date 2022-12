Kitajska nezadovoljna zaradi novega obrambnega zakona ZDA

Peking/Taipei, 24. decembra - Kitajska je danes izrazila nezadovoljstvo nad novim ameriškim obrambnim zakonom, ki med drugim predvideva do deset milijard dolarjev za varnost in oborožitev Tajvana. Nova zakonodaja se vpleta v kitajske notranje zadeve in diskreditira vladajočo komunistično stranko, so sporočili z zunanjega ministrstva v Pekingu.