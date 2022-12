Dončić s 50 točkami popeljal Dallas do zmage v Houstonu

Houston, 24. decembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić je v pretekli noči drugič v karieri dosegel vsaj 50 točk na tekmi severnoameriške lige NBA. Na gostovanju v Houstonu jih je nasul točno toliko in prispeval levji delež k zmagi Dallasa s 112:106. Zmago v pretekli noči so zabeležili tudi Chicago Bulls Gorana Dragića.