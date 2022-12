Mešan teden za newyorške borzne indekse

New York, 24. decembra - Newyorški borzni indeksi so predbožični in predzadnji trgovalni teden v letošnjem izjemno slabem letu sklenili z mešanimi rezultati. Dow Jones je napredoval, druga dva osrednja indeksa sta nazadovala, zaradi inflacije pa se nadaljuje narobe svet, ko dobre novice iz gospodarstva borzne indekse potisnejo navzdol.