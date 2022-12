Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Analitiki so opozorili, da je bil obseg trgovanja na zadnji seji pred božičnimi prazniki sicer majhen, trgi pa bodo v ponedeljek zaprti. Delnice, povezane z nafto, so medtem poskočile zaradi ruske grožnje o zmanjšanju proizvodnje nafte, poroča francoska tiskovna agencija AFP.