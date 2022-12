Macron obsodil smrtonosno streljanje v Parizu

Pariz/Berlin, 23. decembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes obsodil streljanje v Parizu, v katerem so bili ubiti trije ljudje, še štirje pa ranjeni, in ga označil za nameren napad na Kurde. Napad je obsodil tudi nemški kancler Olaf Scholz, ki je že izrazil sožalje žrtvam in njihovim družinam, poroča francoska tiskovna agencija AFP.