Primorske novice o praznikih (24. 12.)

Koper, 23. decembra - Mirjana Cerin v komentarju Praznične luči nad mrak okrog nas piše o tesnobnem predprazničnem vzdušju v Evropi, kjer se prebivalci soočajo z vojno v Ukrajini in rekordnimi cenami hrane in energentov. Avtorica meni, da je v teh časih ključno ohraniti upanje na boljšo prihodnost in to zaželeti tudi bližnjim.