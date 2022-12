Ljubljana, 23. decembra - Primorska avtocesta, ki je bila zaradi verižnega trčenja med Razdrtim in Senožečami proti Kopru več ur zaprta, je znova odprta. Ostaja pa zastoj med Postojno in Razdrtim ter tudi na regionalni cesti med Postojno in Razdrtim, poroča prometnoinformacijski center.