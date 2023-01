Ob prelomu leta: Od skoraj 100.000 tedensko potrjenih okužb s koronavirusom do okoli 10.000

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 4. januarja - V Sloveniji so v začetku leta 2022 ob petem valu epidemije covida-19 vsak teden potrdili več deset tisoč okužb z novim koronavirusom, četrti teden leta skoraj 100.000. Od takrat so se epidemične razmere precej umirile. Konec leta se je tako zaključil bolj mirno, v zadnjem času so vsak teden potrdili okoli 10.000 koronavirusnih okužb.