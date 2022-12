Po novem razpisu bo v institucionalnem varstvu starejših na voljo vsaj 650 novih mest

Ljubljana, 23. decembra - Po danes objavljenem razpisu za sofinanciranje gradnje objektov za institucionalno varstvo starejših in za tiste odrasle, ki so odvisni od pomoči drugega in so upravičeni denimo do varstva v posebnih socialnovarstvenih zavodih bo za institucionalno varstvo starejših na voljo vsaj 650 novih mest. Rok za prijavo je 7. april 2023.