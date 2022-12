Krimovke do pomembne zmage v Ajdovščini

Ajdovščina, 23. decembra - Rokometašice Krima Mercatorja so na zaostali tekmi 7. kroga 1. SRL v Ajdovščini premagale Mlinotest z 32:27 (17:13). Po osmi zmagi so s 100-odstotnim izkupičkom same na vrhu lestvice v modri skupini, osmoljenke današnje medsebojne tekme pa so doživele prvi poraz v sezoni.