Zaradi verižnega trčenja še vedno zaprta primorska avtocesta

Postojna, 23. decembra - Zaradi verižnega trčenja, v katerem je bilo udeleženih 13 vozil in 40 oseb, je še vedno zaprta primorska avtocesta med priključkoma Razdrto in Senožeče proti Kopru. Zaprt je tudi uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru. Nastali so zastoji, poroča prometnoinformacijski center.