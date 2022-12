Nowitzki, Wade, Gasol, Parker in Popovich med kandidati za košarkarsko hišo slavnih

Springfield, 23. decembra - Na spletni strani NBA so objavili seznam kandidatov za košarkarsko hišo slavnih v Springfieldu. V "razredu 2023" je nekaj slovitih košarkarskih imen, kot so Nemec Dirk Nowitzki, Španec Pau Gasol, Francoz Tony Parker, Američan Dwyane Wade in še vedno aktivni trener moštva San Antonio Spurs Gregg Popovich.