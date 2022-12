Pariz, 23. decembra - Mednarodna kolesarska zveza (Uci) je spremenila kriterije, ki odločajo od vzponu in izpadu iz serije Worldtour. Pri Uciju so danes potrdili, da bodo skupne in etapne zmage na najbolj slovitih dirkah po Franciji, Italiji in Španiji v bodoče izdatneje ocenjene.