Osumljeni 28-letnik z vlomi in tatvinami povzročil za približno 30.000 evrov premoženjske škode

Murska Sobota, 23. decembra - Murskosoboški policisti so v predkazenskem postopku, ki je trajal več kot eno leto, odkrili osumljenca več kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Osumljen je, da je skupno povzročil za približno 30.000 evrov premoženjske škode, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.