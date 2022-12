Morawiecki: Poljska in Italija sta naveličani evropske birokracije

Rim, 23. decembra - Poljska in Italija sta naveličani evropske birokracije in si želita obnoviti Evropsko unijo, je v intervjuju za italijanski časnik La Stampa v četrtek dejal poljski premier Mateusz Morawiecki. Hkrati je izrazil upanje po tesnem sodelovanju z italijansko kolegico Giorgio Meloni in dodal, da si njuni državi v EU želita prave demokracije.