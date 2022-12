Citycenter Celje obdaril otroke iz rejniških družin s Celjskega

Celje, 23. decembra - V nakupovalnem središču Citycenter Celje so že 14. leto zapored pripravili dobrodelno akcijo obdarovanja otrok iz rejniških družin s Celjskega. Obdarili so 142 otrok, doslej v vseh letih pa že preko 2000 otrok iz rejniških družin. Akcijo so pripravili v sodelovanju s celjskim in savinjsko-šaleškim centrom za socialno delo.