Gospodarstvo in gospodinjstva ob koncu 2021 z nefinančnim premoženjem v vrednosti šestkratnika BDP

Ljubljana, 25. decembra - Nefinančno premoženje gospodarstva v osnovnih sredstvih in zalogah je bilo konec leta 2021 vredno 185 milijard evrov. Vrednost nefinančnih sredstev in trajnega potrošnega blaga v lasti gospodinjstev pa je bila ocenjena na 124 milijard evrov, je ta teden objavil statistični urad. To je skupaj predstavljalo 5,8-kratnik bruto domačega proizvoda (BDP).