Belgijsko kabinsko osebje Ryanaira bo okoli novega leta stavkalo

Bruselj, 23. decembra - V Belgiji nameščeno kabinsko osebje irskega nizkocenovnega letalskega prevoznika Ryanair bo 30. in 31. decembra ter 1. januarja stavkalo, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočili iz sindikatov. Stavko, s katero želijo doseči boljše delovne pogoje, načrtujejo tudi za 7. in 8. januar.