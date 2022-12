Obdobje božično-novoletnih praznikov požarno najnevarnejše

Ljubljana, 24. decembra - Obdobje božično-novoletnih praznikov je v Sloveniji požarno najnevarnejše, ob tem so lahko še posebej nevarni adventni venčki pa tudi novoletne jelke in njihovo okrasje, opozarjajo v Zavarovalnici Triglav. Kot so poudarili, so v zadnjih treh letih decembra zabeležili precej višje število skupnih škod od mesečnega povprečja.