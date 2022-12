V zbornici zdravstvene in babiške nege politike pozivajo, naj ob praznikih ne obiskujejo porodnic in bolnikov

Ljubljana, 23. decembra - V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ob prihajajočih praznikih pozivajo politike, župane, druge javne osebe in vodstva zdravstvenih zavodov, naj ne obiskujejo porodnic v porodnišnicah in bolnikov v bolnišnicah. Ocenjujejo, da gre za nepotreben populizem politikov, za motenje zasebnosti ter kršenje pravic bolnikov in zaposlenih.