Slovenci ob koncu leta na vrhu jakostnih lestvic v kajaku in kanuju

Ljubljana, 23. decembra - Slovenski tekmovalci so na svetovnih jakostnih lestvicah v slalomu in spustu na divjih vodah ter sprintu na mirnih vodah pri vrhu ob koncu 2022. Med prvimi tremi v posameznih kategorijah namreč lahko najdemo Anjo Osterman, Špelo Ponomarenko Janić, Jošta Zakrajška, Benjamina Savška, Luko Božiča, Evo Terčelj, Petra Kauzerja in Nejca Žnidarčiča.