Štuhec: Rupniku lahko dajo odvezo in naložijo pokoro samo njegove žrtve

Ljubljana, 23. decembra - Primer zlorab, ki jih obtožen pater Marko Rupnik, je eden najhujših primerov, kar jih je bilo odkritih v Katoliški cerkvi, meni moralni teolog Ivan Štuhec. Ocenjuje, da je zdaj edini ustrezen odziv javni postopek. "Žrtve naj povedo, kako vidijo svojo in Rupnikovo prihodnost. Samo one mu lahko dajo 'odvezo' in naložijo pokoro," je zapisal.