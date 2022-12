Lani med hitro rastočimi podjetji skoraj desetina gazel

Ljubljana, 25. decembra - V Sloveniji je bilo leta 2021 829 hitro rastočih podjetij. Od tega jih je bilo 68 oziroma 8,2 odstotka gazel, torej hitro rastočih podjetij, starih do pet let. Hitro rastoča podjetja so zaposlovala 41.407 oseb oziroma devet odstotkov vseh zaposlenih. Podobno kot v prejšnjih letih je največji del teh podjetij deloval v predelovalnih dejavnostih.