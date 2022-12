Omejitev obiskov v SB dr. Franca Derganca Nova Gorica

Obisk ene zdrave osebe do 15 minut na dan je dovoljen vsak dan med 15.30 in 16.30. V času obiska morajo nositi zaščitno masko ter si ob prihodu in odhodu razkužiti roke, na bolniške postelje pa ne smejo posedati ter odlagati svojih stvari in oblačil.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku. Obiski izven rednega urnika obiskov so dovoljeni le z dovolilnico lečečega zdravnika pacienta.