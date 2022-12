SID banka v petih letih za financiranje občin in podjetij počrpala vsa EU sredstva

Ljubljana, 23. decembra - SID banka je v petih letih počrpala vsa razpoložljiva kohezijska sredstva za nadaljnje financiranje slovenskih podjetij in občin, in sicer v višini 242,73 milijona evrov. Z današnjim prejetjem zadnje tranše v višini 57 milijonov evrov Sklada skladov je bilo tako skupno počrpanih skoraj 300 milijonov evrov, so danes sporočili iz banke.