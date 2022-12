Zaradi poškodovanih paketov evropski prodajalci in proizvajalci beležijo milijardne škode

Ljubljana/London, 24. decembra - Božična darila med potjo do naših domov verjetno doživljajo pospeške s hitrostmi, ki so večje od tistih, ki jih doživljajo dirkači Formule 1, je pokazala raziskava podjetja DS Smith. Kot so poudarili, so paketi med dostavo izpostavljeni velikim silam, zaradi njihovih poškodb pa lahko evropski prodajalci in proizvajalci utrpijo milijardne škode.