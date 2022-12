Netflix napoveduje nadaljevanje kultne serije Oh, ta sedemdeseta

New York, 27. decembra - Serija That 90' Show, ki bi bila po vzoru That 70's Show lahko prevedena v Oh, ta devetdeseta, bo Netflixovo premiero doživela 19. januarja. Kultna komedija o skupini najstnikov iz 70. let bo dobila nadaljevanje, v kateri bosta Debra Jo Rupp in Kurtwood Smith znova nastopila kot Kitty in Red Forman.