V Ukrajini bo božič letos za nekatere prišel zgodaj

Kijev, 23. decembra - V Ukrajini bodo v skladu z odločitvijo Pravoslavne cerkve Ukrajine verniki letos prvič lahko praznovali božič 25. decembra. Pravoslavni Ukrajinci tradicionalno sicer sledijo julijanskem koledarju in ta praznik slavijo 7. januarja. Do odmika od tradicije prihaja v času ruske invazije in krhanja rusko-ukrajinskih vezi tudi na verskem področju.