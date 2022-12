V veljavi na referendumu potrjene spremembe zakonov o vladi, o RTVS in dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 24. decembra - Spremembe zakonov o vladi in o dolgotrajni oskrbi ter novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), potrjene na novembrskih referendumih, so danes začele veljati. Tako je tudi uradno odprta pot do reorganizacije vlade z 20 ministri, uveljavitve zakona o dolgotrajni oskrbi z letom 2024 in nov način upravljanja javnega zavoda RTVS.