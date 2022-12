V Božičkovi tovarni daril obdarili 1570 otrok s Celjskega

Celje, 25. decembra - V Božičkovi tovarni daril so s pomočjo partnerjev, donatorjev in Božičkovih pomočnikov uspeli obdariti 1570 otrok. V projektu je sodelovalo več kot 48 vrtcev in osnovnih šol, ki so za obdaritev predlagali 1420 otrok oz. 655 družin iz 66 krajev širše celjske regije. Sto daril pa so prejeli otroci na pediatričnem oddelku celjske bolnišnice.