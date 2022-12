Alpe Adria Green spet opaža onesnaženje vode pod gradbiščem drugega tira

Koper, 23. decembra - Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green (AAG) je sporočila, da blizu Gabrovice pri Črnem Kalu od začetka novembra opažajo iztekanje neznane snovi z gradbišča drugega tira, zaradi česar je voda v hudournikih bele barve. Kot so pojasnili, so obvestili odgovornega v podjetju 2TDK, zatem pa so delavci začeli ob hudournikih nalagati vreče mulja.