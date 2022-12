Ministrstvo ob osmem popisu košaric živil pri nekaterih trgovcih zaznalo neprimerne prakse

Ljubljana, 23. decembra - Na kmetijskem ministrstvu so ob osmem popisu cen košaric osnovnih živil zaznali, da so nekateri trgovci v času popisa prilagajali redne in akcijske cene, je na današnji novinarski konferenci opozorila ministrica Irena Šinko. Povprečna košarica osnovnih živil se je glede na prejšnji popis znižala, in sicer za 1,03 evra na 44,16 evra.