Ljubljana, 23. decembra - Izredna seja DZ, na kateri bodo obravnavali sklepe o razglasitvi odločitev, ki so bili sprejeti na glasovanju na trojnem referendumu o zakonih o Radioteleviziji Slovenija, o vladi in o dolgotrajni oskrbi, ter mandatno-volilne zadeve, bo danes ob 10.30 v veliki dvorani DZ na Šubičevi 4, so sporočili iz DZ. (STA)