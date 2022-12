Junija pričakovati odprtje učne poti na Mangartskem sedlu

Ljubljana, 24. decembra - Učno pot, ki jo z namenom usmerjanja obiskovalcev in ureditve dostopa proti razglednemu grebenu in jeziku nad Belopeškimi jezeri urejajo na Mangartskem sedlu, bodo predvidoma odprli junija prihodnje leto. Imela bo dve izhodiščni točki in bo obiskovalce proti sedlu usmerjala mimo tamkajšnje planinske koče.