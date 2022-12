Umrl švicarski umetnik Franz Gertsch

Bern, 23. decembra - Umrl je švicarski slikar in grafik Franz Gertsch, ki je veljal za enega najbolj pomembnih sodobnih umetnikov v Švici. Star je bil 92 let. Najbolj znan je bil po slikah velikega formata, na katerih je prikazal ameriško rock pevko Patti Smith, so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz muzeja, ki nosi njegovo ime.