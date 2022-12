Kralji Anžeta Kopitarja po podaljšku ugnali Calgary

Los Angeles, 23. decembra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL na svojem ledu po podaljšku s 4:3 ugnali Calgary Flames. Po treh minutah in 23 sekundah dodatka je dvoboj odločil Adrian Kempe. Kapetan domačih Anže Kopitar ni dosegel točke, v 21 minutah in 54 sekundah je sprožil štiri strele na vrata tekmecev iz Kanade.