City izločil branilca naslova Liverpool iz ligaškega pokala

Manchester, 23. decembra - Manchester City je izločil branilca naslova Liverpool iz angleškega nogometnega ligaškega pokala po dramatični tekmi in zmagi v osmini finala s 3:2 na stadionu Etihad. Za zmagovalce so zadeli Erling Haaland v 10. minuti, Riyad Mahrez v 47. in Natan Ake v 58., za Liverpool sta bila uspešna Fabio Carvalho v 20. in Mohamed Salah v 48. minuti.