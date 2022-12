New York, 22. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednost delnic je padla kljub ugodnim novim podatkom o trgu dela in gospodarski rasti, ki je presegla pričakovanja. Vlagatelji se namreč še vedno bojijo inflacije, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.