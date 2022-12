Beograd, 22. decembra - Košarkarji Krke so na turnirju lige Aba 2 v Zlatiborju danes odigrali drugo tekmo in premagali Osijek z 92:90 (21:24, 44:50, 71:69). V prvem nastopu na tem prizorišču pred tremi dnevi so klonili proti ekipi Širokega z 71:79.