Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (22. 12.)

Ljubljana, 22. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o tem, da je Nataša Pirc Musar danes zaprisegla kot predsednica Republike Slovenije. Pisale so tudi o prvem uradnem obisku slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon v Srbiji, kjer se je sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, premierko Ano Brnabić in zunanjim ministrom Ivico Dačićem.